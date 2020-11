Dita (10 couples parfaits 4) hospitalisée et en larmes : "Arrive un moment où l'on décroche"

Alors que Bryan et Dita Istrefi filaient le parfait amour dans 10 couples parfaits 4, ils se sont séparés après le tournage, comme beaucoup de couples de l'émission de TFX, pour des raisons encore inconnues. Depuis leur rupture, la candidate ne semble pas vraiment nager dans le bonheur : déjà, elle a disparu pendant quelques semaines avant de refaire surface pour rétablir la vérité sur son absence et les rumeurs de violences conjugales avec son nouveau petit ami. L'histoire est aujourd'hui classée, mais le moral de Dita est toujours au plus bas.

Dita Istrefi au plus mal, son message inquiétant

L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 a de nouveau inquiété ses abonnés avec un message assez poignant : "Je n'ai jamais versé une larme en public sur mes réseaux sociaux, Snapchat ou autres, ce que je vis depuis quelques mois est devenu juste trop fort difficile à gérer pour moi et de pire en pire depuis quelques semaines. J'ai été forte, j'ai toujours gardé la tête haute mais arrive un moment où l'on décroche complètement. Nous sommes humains et il y a des choses qu'aucun humain sur cette Terre ne doit accepter de vivre."

Dita Istrefi confie ensuite : "Nous avons tous le droit à une chance, nous avons tous une histoire difficile (...) Je décide de retirer toutes les personnes négatives de ma vie, de faire une croix sur les choses qui me sont néfastes, je décidé d'être heureuse, de laisser le passer derrière moi. Je décide de m'occuper de moi-même avant qui que ce soit. De penser à ma propre personne, de m'occuper de ma santé, de mon moral et de mon corps. De m'aimer moi-même tout simplement et de laisser personne me détruire moralement ou physiquement. Donner mon amour, ma loyauté, mon respect, mon amitié qu'à ceux qui le méritent. Pour l'instant je ne souhaite plus répondre à personne."