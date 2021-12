District Z Reloaded : Arthur explique les nombreux changements

Le 11 décembre 2020, TF1 lançait District Z, animée par Denis Brogniart et produite par Arthur. Sur fond d'apocalypse zombie, les candidats célèbres avaient une nuit pour dérober un max d'argent pour une association. L'émission avait cependant été au centre de nombreuses critiques notamment sur ses ressemblances avec Fort Boyard. ALP Productions qui produit le jeu culte de France 2 avait même menacé Arthur d'avoir recours à la justice. Pour sa saison 2, District Z revient donc avec pas mal de changements. La prod a tenu compte des avis du public pour proposer des améliorations. 11 nouvelles épreuves ont été créées et le bunker a été supprimé.

Pourquoi le bunker n'est plus dans District Z Reloaded selon Arthur

Pourtant important dans la première saison, le bunker n'apparaît donc plus dans District Z Reloaded. Mais pourquoi ? Arthur a répondu à Télé Loisirs. Le producteur a notamment avoué que cette partie de l'émission ne servait pas à grand chose ! "Ce bunker, ces candidats sur les canapés ne servaient absolument à rien et ralentissait le rythme" a-t-il expliqué.

Mais ce n'est pas le seul changement. L'équipe a voulu aussi rendre l'émission encore plus immersive. Pour se faire, chaque invité est équipé d'une go pro. "On va vraiment voir son point de vue" assure Arthur. De leurs côtés, les stars ont vécu une aventure encore plus intense assure Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1. "Elles ne sont plus dans un canapé à regarder les copains sur la télé. L'expérience est plus intense pour elles et dure plus de dix heures, de 22 heures à 8 heures du matin" explique-t-il.

Tant de modifications qui changent complètement l'émission. "Ce n'est plus la même émission. La saison 1 nous a permis de peaufiner la 2. Il y a plein de choses que les téléspectateurs ne verront plus. On nous a également reproché des zombies trop gentils. Là, j'en ai deux aux urgences et des invités couverts de bleus. Les fans de zombies vont en avoir pour leur argent !" a assuré Arthur à Télé 7 Jours.

Le succès sera-t-il au rendez-vous avec ces changements ? Rendez-vous demain pour le savoir.