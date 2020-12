District Z copiée sur Fort Boyard ? ALP menace Arthur d'avoir recours à la justice

District Z copiée sur Fort Boyard ? La production ALP menace d'avoir recours à la justice

Les similitudes entre District Z et Fort Boyard continuent de faire parler, mais l'histoire pourrait bien aller beaucoup plus loin que de simples critiques sur les réseaux sociaux et des faux comptes Twitter créés pour tacler l'émission de TF1. Comment ça ? Eh bien, ALP Productions (la prod de Fort Boyard) a envoyé une lettre de mise en demeure à la boite d'Arthur, Satisfaction, et l'a même menacée d'avoir recours à la justice. Ca devient tendu !