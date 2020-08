Disneyland Paris : faites le tour du monde grâce à ces 4 guides de voyages entièrement gratuits

Au menu ? "Amériques et Océanie", "Asie, Afrique & 1001 Nuits", "Europe" et même "Aventures Intergalactiques". Grâce à ces guides, vous voyagez dans le monde entier et redécouvrez que Disneyland Paris peut vous offrir un véritable tour du monde à moins de 40km de Paris.

Dans ces guides, vous redécouvrez les incontournables de chacun de ces univers (Star Wars Hyperspace Mountain, Le Château de la Belle au Bois Dormant, Main Street, The Twilight Zone Tower of Terror, Big Thunder Mountain, Indiana Jones et le Temple du Péril, le spectacle Le Roi Lion & les Rythmes de la Terre...), les coins shopping pour compléter les souvenirs que vous aurez déjà en tête, et bien sûr les adresses pour savoir où manger.

Remplis d'anecdotes (saviez-vous que certaines plaques d'égouts au sol ont été offertes par des grandes villes américaines pour plus de réalisme ?), d'histoire ou encore d'infos sur les attractions stars, ces guides vous feront vous poser une seule question : quand-est-ce qu'on retourne à Disneyland Paris ?!

En attendant de renouer avec le rêve, vous pouvez télécharger gratuitement les guides de voyages Disneyland Paris ICI.