Disneyland Paris : la pub TV de sa réouverture adapte Un jour mon prince viendra en version pro LGBT

Une pub engagée envers la communauté LGBT ?

Le parc Disney de Shanghai avait rouvert le 11 mai 2020, mais pas les autres. Fermé depuis la mi-mars 2020 à cause du coronavirus, Disneyland Paris va enfin rouvrir ses portes. Pour quand est prévue cette réouverture officielle du parc d'attractions ? Pour le 15 juillet 2020. Une date qui a même été annoncée par un spot publicitaire à la télévision. Et dans cette publicité, les studios Disney ont montré leur engagement pour la communauté LGBT, eux qui sont d'habitude accusés de ne pas être assez inclusifs.

Le tube Un jour mon prince viendra, chanté habituellement par Blanche-Neige dans Blanche-Neige et les sept nains, a en effet été adapté. Pas au niveau des paroles mais de son interprète. C'est en effet une voix masculine qui entonne la célèbre chanson. Un homme qui attend son prince charmant en chantant, alors ça c'est une première dans l'univers Disney ! Même si cela aura mis du temps avant d'arriver, c'est une véritable marque d'engagement envers la communauté LGBTQIA+.

Disney a fait plusieurs tentatives d'inclusion

Depuis quelques années maintenant, les équipes de Disney essayent d'enlever leur image hétéronormée. D'où la création de la Magical Pride, la marche des fiertés qui se déroule à Disneyland Paris (même si cette année elle n'a pas eu lieu à cause du Covid-19).

Dans les films d'animation et les films aussi, Disney a évolué. Les spectateurs ont pu découvrir la policière cyclope et lesbienne dans En avant, le dernier Disney Pixar. Ils ont aussi pu découvrir deux femmes en train de s'occuper d'un enfant dans Toy Story 4, ou encore le fameux baiser lesbien de l'épisode 9 de Star Wars (Star Wars : L'Ascension de Skywalker). Et surtout, fini les persos queer qui passent en second plan : on a enfin pu voir le premier héros gay de Pixar dans Out, sur Disney+. Alors oui, il était temps, et on espère que ce n'est qu'un début.