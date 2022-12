Didier Deschamps saoulé par une question sur Karim Benzema : "C'est maladroit"

L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde 2022. Une compétition lors de laquelle on est passé par toutes les émotions, et ça a commencé avant même le premier match des Bleus. Plusieurs joueurs ont été blessés comme N'Golo Kanté et Paul Pogba et ont dû déclarer forfait. Alors qu'il s'était envolé pour le Qatar, Karim Benzema a lui aussi dû renoncer à la compétition à cause d'une blessure à la cuisse droite. Si les supporters étaient forcément tristes de cet abandon médical au moment de l'annonce, ça a changé.

Déjà, ça a commencé quand on a su que ce départ était en fait plutôt bien pris par certains membres de l'équipe. Par la suite, le joueur du Real Madrid n'a pas vraiment soutenu ses coéquipiers (jusqu'à leur qualification en demi-finale), et s'est fait recadrer par le web. Selon les rumeurs, il y aurait des tensions entre Karim Benzema et le sélectionneur, Didier Deschamps, et un récent post du joueur sur Instagram a mis le feu aux poudres.

Karim Benzema de retour sur le terrain ? Didier Deschamps est très cash

Malgré tout ça, une rumeur publiée d'abord sur un site espagnol a fait du chemin... jusqu'au Qatar. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait autorisé Karim Benzema, qui s'est remis de sa blessure, a joué pour la finale. La presse s'est alors emballée... pour rien. Lors d'une conférence de presse ce vendredi 16 décembre, Didier Deschamps s'est encore (un peu) énervé à ce sujet.

Après avoir déjà recadré les journalistes, l'ex-champion du monde a été assez clair. "Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé." a-t-il d'abord expliqué avant de poursuivre : "J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez. (...) Depuis ce moment-là, j'ai 24 joueurs à gérer. (...) Poser la question vis-à-vis de ces joueurs-là, c'est si je peux me permettre pour le moins maladroit, voire un peu plus. Le groupe est là". Traduction : non, Karim Benzema ne jouera pas la finale contre l'Argentin (mais bon, on n'avait pas trop de doute).

"Je m'occupe pas"

Dans la suite de sa conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a aussi évoqué la venue du joueur pour soutenir l'équipe. Selon la presse française,Emmanuel Macron voulait faire venir plusieurs joueurs blessés au Qatar, dont l'attaquant du Real. "Je ne m'occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs ou des joueurs blessés. Je ne sais pas qui sera là." a lâché Didier Deschamps. Au moins, c'est clair...