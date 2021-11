Dexter saison 9 : la nouvelle fin de la série "va faire exploser Internet" promet le showrunner

Dexter désormais de retour

8 ans après la diffusion du dernier épisode de sa saison 8, Dexter est officiellement de retour à la télévision. Ce dimanche 7 novembre 2021, Showtime (USA) a en effet débuté la diffusion de la saison 9 inédite, sous-titrée "New Blood", imaginée par Clyde Phillips - showrunneur emblématique des saisons 1 à 4, afin de réconcilier les fans avec la série.

Conscient que le final diffusé en 2013 - sur lequel il n'avait pas travaillé, n'avait convaincu personne à l'époque, le papa de Dexter a donc réuni (presque) tout le casting d'origine à savoir Michael C. Hall, Jennifer Carpenter ou encore John Lithgow, afin de mettre en scène une suite censée ramener de la cohérence dans cet univers et de la satisfaction du côté du public. Une mission impossible ? Peut-être pas.

Une nouvelle fin explosive

Pour l'heure, on ne sait pas encore si le dernier épisode sera véritablement le dernier de la série ou si, en cas de succès, une saison 10 sera ensuite possible. En revanche, Clyde Phillips a déjà promis que, peu importe l'issue, le final à venir mettra tout le monde d'accord. "Ca va être surprenant, inévitable et ça va faire exploser Internet", a sobrement déclaré le showrunneur auprès de TVLine.

"C'est, à mon sens, la meilleure chose que j'ai pu écrire, a-t-il ensuite précisé. Notre réalisateur Marcos Siega, qui n'aurait pas pu être plus expérimenté et lié à la série, trouve de son côté que c'est la meilleure chose qu'il a pu réaliser." Des propos encourageants, d'autant plus que ces avis sont uniquement liés à leurs premiers ressentis. Et pour cause, ils n'ont même pas encore pu découvrir la version finale, "Je n'ai pas encore vu l'épisode. J'ai seulement assisté au tournage. Aujourd'hui, on travaille sur le montage des épisodes 7 et 8, donc on n'a pas encore pu voir l'épisode 10 monté. Mais j'ai extrêmement hâte".

De quoi forcément nous hyper mais surtout, nous interroger sur la direction à venir. Dexter va-t-il trouver la mort ? Harrison, son fils désormais ado, va-t-il prendre sa succession ? Rendez-vous dans quelques semaines pour le découvrir.

Aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée pour la France, mais c'est Canal+ qui sera chargée de sa diffusion dès le mois de décembre prochain !