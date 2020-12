Désenchantée saison 3 : univers steampunk, sirènes et répliques cultes dans la bande-annonce

On ne sait pas encore si 2021 sera une meilleure année que 2020, mais une chose est néanmoins certaine, elle débutera de la meilleure des façons. Netflix vient de l'annoncer, la saison 3 (ou partie 3) de la série d'animation Désenchantée signée Matt Groening (Les Simpson) a en enfin une date de mise en ligne. Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est le 15 janvier prochain que les nouveaux épisodes débarqueront sur la plateforme.

Un retour parfait pour Désenchantée

En parlant de la suite, que nous réserve cette saison 3 ? Sans surprise, les problèmes de Bean continueront : poursuivie par sa mère, menacée par une partie du royaume, la jeune héroïne - toujours accompagnée de Luci et Elfo, va devoir trouver la force de se défendre tout en prouvant aux autres qu'elle est... suffisamment badass pour qu'on lui fiche la paix.

Et si l'on se fie aux premières images de la bande-annonce (voir ci-dessous), on peut s'attendre à un résultat incroyable. Entre l'introduction de nouveaux décors aussi riches visuellement que sources de nouvelles idées narratives, la promesse d'une exploration approfondie des personnages (Bean serait-elle lesbienne ?), une réalisation toujours aussi belle et dynamique, et un humour qui n'a rien perdu de son efficacité que ce soit à travers ses gags improbables ou ses répliques "- Elfo est plus une mère pour moi que toi. - Ca détruit tant de fantasmes, mais ça en ouvre de nouveaux", cette saison 3 s'annonce immanquable.

Pour rappel, cette suite ne marquera pas la fin de Désenchantée puisque une saison 4 a déjà été commandée par Netflix. De quoi nous permettre de savourer pleinement cette nouvelle fournée !