Des aventures torrides et une série qui va nous retourner le cerveau : top 10 des séries à ne pas manquer en novembre 2022

Les Liaisons Dangereuses

Après la version film de Netflix qui n'avait pas vraiment enchanté les abonnés, le roman de Pierre Choderlos de Laclos revient en série. Cette fois, c'est un prequel que nous réserve la plateforme Lionsgate+ (nouveau nom de Starzplay) puisqu'on assistera à la rencontre entre celle qui deviendra la marquise de Mertueil et celui qui sera plus tard le vicomte de Valmont, les héros du livre culte.

Date de sortie : dès le 6 novembre sur Lionsgate+.

The Crown saison 5

Pas de retard pour The Crown malgré le décès de la reine Elizabeth : la saison 5 très attendue arrive, après des mois et des mois d'attente. La suite de la série dont vous pouvez découvrir la bande-annonce sera notamment centrée sur le divorce de Diana (jouée maintenant par Elizabeth Debicki) et du Prince Charles (Dominic West). Pendant ce temps, la reine Elizabeth (Imelda Staunton) va vivre des moments également très compliqués.

Date de sortie : le 9 novembre sur Netflix

Trigger Point

Préparez-vous pour une série intense qui va vous scotcher. Diffusée début 2022 en Angleterre, Trigger Point a mis les critiques et téléspectateurs britanniques d'accord. On y suit les membres d'une équipe de démineurs à Londres, alors que des attaques terroristes frappent la capitale britannique. A l'origine de ce show, on retrouve le producteur Jed Mercutio qui a déjà fait ses preuves avec l'excellente série Bodyguard, dont on attend désespérément la saison 2. Trigger Point est une série dramatique dans la même veine, avec un suspense fou.

Date de sortie : dès le 10 novembre sur Canal+.

Bel-Air

Entre 1990 et 1996, Le Prince de Bel Air avec Will Smith a fait rire les Américains (et pas que). En 2019, un court-métrage version dramatique du show faisait le buzz... et il est devenu une série. Will Smith ne joue pas dans cette nouvelle version mais on le retrouve côté production. Pour ce reboot porté par Jabari Banks, on suivra une nouvelle version du personnage de Will qui quitte Philadelphie pour vivre avec son oncle et sa tante à Bel-Air où il est confronté au racisme.

Date de sortie : 11 novembre sur Salto.

1899

Après Dark qui nous avait retourné le cerveau pendant trois saisons, Jantje Friese et Baran bo Odar reviennent avec leur nouvelle production toujours aussi déstabilisante. Dans 1899, les passagers d'un bateau en route pour New York vont voir leur traversée virer au cauchemar quand ils croisent un navire, disparu depuis plusieurs mois. Une série dans laquelle on retrouve des acteurs de différentes nationalités comme Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernardeau (Elite) ou encore Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain).

Date de sortie : le 17 novembre sur Netflix.

Elite saison 6

Six mois après la saison 5, Elite revient avec sa saison 6 qui fait le ménage côté casting. Cinq acteurs seront absents des nouveaux épisodes, à savoir Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebekah), Georgina Amoros (Cayetana) et Pol Granch (Philippe). Des nouveaux arrivent dans cette suite qui s'annonce toujours aussi sexy. Si peu de choses ont été dévoilées sur les nouveaux épisodes, on sait cependant que la série devrait accueillir un personnage transgenre.

Date de sortie : le 18 novembre sur Netflix.

Mercredi

Alfred Gough et Miles Millar réinventent Mercredi Addams et s'entourent de Tim Burton à la réalisation. C'est Jenna Ortega (vue dans You) qui incarne la fille de Morticia et Gomez dans cette nouvelle version. Forcée d'étudier dans une école très spéciale, Mercredi va devoir s'adapter à ses camarades tout en enquêtant sur une série de sombres meurtres.

Date de sortie : le 23 novembre sur Netflix.