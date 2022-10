Netflix : on n'a rien compris à cette bande-annonce, mais cette nouvelle série s'annonce incroyable

Qui a dit qu'on devait absolument tout comprendre pour kiffer une série ? Ces dernières années, plusieurs shows ont été plébiscités, alors même qu'on n'avait pas forcément tout compris devant les épisodes. Ce fut par exemple le cas de The OA (dont on ne se remet toujours pas de l'annulation) ou bien de l'excellente série allemande Dark. En trois saisons, elle nous a autant fascinés que paumés et ses créateurs n'ont pas dit leur dernier mot.

1899, la nouvelle série des créateurs de Dark

Le 17 novembre prochain, Jantje Friese et Baran bo Odar présentent leur nouveau show qui devrait encore une fois nous retourner le cerveau. Son titre ? 1899. Cette série raconte l'histoire de passagers d'un bateau qui assure la traversée de l'Europe vers New York. Leur voyage ne se passe pas comme prévu puisqu'ils rencontrent sur leur route un autre navire, disparu des radars depuis des mois. La traversée devient rapidement un cauchemar. Une production ambitieuse puisque 1899 rassemble de nombreux acteurs européens comme Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietchmann (Dark), Miguel Bernardeau (Elite) ainsi que Lucas Lynggaard Tønnesen et Clara Rosager, vus dans The Rain.

La bande-annonce folle est arrivée

Si déjà le synopsis vous donnait envie, la bande-annonce qui vient tout juste d'être mise en ligne par Netflix va finir de vous convaincre. Elle tease les héros de cette série folle et de nombreux mystères qui vont nous tenir en haleine. On n'est pas sûrs d'avoir vraiment compris ce qui nous attend mais on a toujours autant envie de la découvrir ! La saison 1 de 1899 devrait définitivement nous en mettre plein les yeux et nous tenir en haleine. Vivement le 17 novembre.