Bodyguard saison 2 : tout ce que l'on sait déjà sur la suite

Diffusée à la rentrée 2018 en Angleterre, Bodyguard a été un énorme succès. Le final a été suivi par plus de 17 millions de Britanniques (en comptant le replay) et la série avait aussi cartonné lors de son arrivée sur Netflix en octobre 2018. Deux ans plus tard, c'est France 2 qui diffusait pour la première fois en clair la série portée par Richard Madden. L'acteur avait d'ailleurs remporté un Golden Globes du meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle en 2019. Face au succès public et critique, l'équipe de la série a rapidement fait face à des questions sur une suite. Bonne nouvelle : elle est bien en développement.

Quelle date de sortie pour la saison 2 de Bodyguard ?

C'est LA question à laquelle on n'a absolument pas de réponse : quand sortira la saison 2 de Bodyguard ? La suite de la série est bien en préparation mais pas officiellement en production pour le moment, à moins que le créateur Jed Mercurio et Richard Madden nous aient caché un gros secret. En janvier 2019 sur le tapis rouge des Golden Globes, l'interprète de David Budd avait assuré que des discussions étaient en cours pour une suite. Mais l'acteur avait aussi souligné qu'il était important de prendre son temps. "Je pense que le personnage a besoin d'une pause. Il a passé quelques mois compliqués dans la série. On verra ce qui arrive" avait-il confié à Entertainment Tonight.

En novembre 2019, Jed Mercurio avait de son côté expliqué qu'il planchait toujours sur la saison 2 et qu'il était "en discussions" pour cette suite. Le point le plus sensible ? Trouver quoi raconter dans ces nouveaux épisodes après la fin de la saison 1. Depuis, on n'a pas eu de nouvelles du projet. Jed Mercurio a cependant été pas mal occupé puisqu'il a travaillé sur la saison 6 de Line of Duty dont le tournage vient de se terminer. Si cette attente vous inquiète, il n'y a pas de quoi : il se passe souvent plusieurs années entre deux saisons pour les séries britanniques. Ce fut par exemple le cas pour Sherlock avec en moyenne deux ans d'attente entre chaque saison (et même trois ans entre les saisons 4 et 5).

Quelle suite pour David Budd ?

Vous l'avez compris, on ne sait pour l'instant pas ce qui attend notre héros dans la suite. Mais Richard Madden a déjà teasé un possible saut dans le temps. L'action pourrait donc reprendre plusieurs années après la fin de la saison 1. "Ça serait beaucoup plus intéressant si on se disait 'Essayons de le retrouver 18 mois ou deux ans après ce qu'il s'est passé et raconter où il en est, ce qui lui est arrivé. David Budd a vraiment besoin de vacances après tout ça (...) C'est l'homme le plus connu de Londres à cause de ce qu'il se passe à la fin de l'épisode 6. Il ne peut pas se remettre directement au travail." avait-il expliqué.