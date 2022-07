Les Liaisons Dangereuses : "pathétique", "enchaînement de malaises", "éclaté"... le film de Netflix se fait démolir

A l'origine, Les liaisons dangereuses est un roman écrit par Pierre Choderlos de Laclos en 1782. Un livre qui a marqué la littérature française et qui a eu le droit à de nombreuses adaptations cinématographiques, plus ou moins fidèles, au fil des années. Dernier en date ? La comédie romantique éponyme de Netflix portée par Paola Locatelli, Oscar Lesage ou encore Ella Pellegrini.

Le film de Netflix se fait démolir sur Twitter

Or, si l'oeuvre de Pierre Choderlos de Laclos continue de plaire et passionner le public aujourd'hui, le film de la plateforme de streaming se retrouve à l'inverse au centre de nombreuses moqueries. Malgré un casting qui a tout donné devant la caméra pour faire honneur au roman, les efforts de chacun n'ont visiblement pas convaincu les internautes qui profitent aujourd'hui de Twitter pour fracasser comme jamais cette énième adaptation.

A l'occasion d'un énorme thread dédié à son mal-être ressenti durant le visionnage, l'internaute @Akhisan a tenu à dire les termes d'entrée : "D'habitude je parle toujours des points positifs pour équilibrer la balance, là il n'y en a aucun, ça pue la merde de bout en bout. J'irais plus loin, plus t'avances dans le film plus ça devient merdique".

Une mise en bouche assassine, qu'il accentue plus loin par un "Le jeu d'acteur est dégueulasse, on dirait qu'il y a quelqu'un qui les menace derrière la caméra", mais également d'un tacle sur la réalisation, "J'ai pas parlé ni des plans ni du rythme... Alors c'est très simple, c'est parce qu'absolument tout pue la merde, on dirait un clip de L'Algerino en 2010 quand il accélérait les images". Et du côté des dialogues ? On vous laisse découvrir ce qu'il a à en dire ci-dessous.