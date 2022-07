Les Liaisons dangereuses : "On était nu mais...", Paola Locatelli nous raconte les coulisses des scènes intimes (Interview)

Oublie le grand classique de la littérature (le roman de Pierre Choderlos de Laclos, publié en 1792, pour ceux qui n'ont pas la ref), c'est dans une version 2.0 que l'histoire est transposée. Après avoir servi d'inspiration pour le cultissime Sexe intentions, Les Liaisons dangereuses se réinvente à la sauce Netflix avec une action transposée à l'ère des réseaux.

Dans le film, désormais dispo, Paola Locatelli incarne Célène, qui quitte Paris pour vivre à Biarritz. Déjà fiancée malgré son jeune âge, elle va craquer malgré elle pour un beau surfeur très sexy... sans se douter qu'elle est au centre d'un pari dérangeant. Un film qui sent bon les vacances et qui est évidemment hot, dans la lignée de la saga After ou de A travers ma fenêtre, qui aura bientôt une suite sur Netflix.

"On avait le droit d'exprimer ce qu'on voulait faire"

A l'occasion de la sortie du film, Paola Locatelli a donné une interview Off Screen à PRBK. L'occasion pour elle d'évoquer ses premiers pas d'actrice, l'ambiance du tournage, mais aussi les scènes intimes du film. Comme c'est maintenant le cas sur de nombreux tournages, les acteurs ont travaillé avec une coordinatrice d'intimité avec laquelle ils ont évoqué les scènes, ce qu'il voulait montrer ou pas à l'écran et dans quelle position ils souhaitaient être filmés. "On avait le droit d'exprimer ce qu'on voulait faire." explique Paola Locatelli qui a été rassurée par cette présence.

L'actrice a également évoqué la scène qu'elle partage avec Simon Rérolle. "C'était vraiment très encadré" confie l'actrice qui ajoute : "On était nu mais on avait plein de caches partout. Au niveau du maillot, on avait des culottes un peu spéciales pour ne rien voir, j'avais un drap autour de moi. (...) C'est en équipe réduite, donc toutes les personnes qui ne sont pas proprement nécessaires pendant le tournage vont dans une autre salle. (...) J'ai vraiment appris à oublier les caméras, je suis dans l'essence de la scène, dans l'émotion.".

Découvrez notre interview avec Paola Locatelli dans notre diaporama.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas citer sans mentionner PRBK.