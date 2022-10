"Il est trop beau pour le jouer" : le nouveau Prince Charles de The Crown perturbe les fans et on les comprend

Elle n'est pas encore arrivée sur Netflix que déjà, la saison 5 de The Crown fait beaucoup parler, et pas beaucoup en bien. Après une polémique, la plateforme a décidé d'apporter une modification à la série mais ce n'est pas le seul problème aux yeux des internautes. En cause ? La bande-annonce de la saison 5 qui a été mise en ligne ce jeudi 20 octobre 2022 (et à voir dans notre diaporama), et plus particulièrement une partie des nouveaux acteurs de la série. Si on n'avait pas trop à se plaindre jusqu'à présent puisque les acteurs ressemblaient assez aux vrais royaux qu'ils incarnaient, notamment avec Josh O'Connor en Prince Charles ou Emma Corrin en Diana, le casting de la saison 5 ne fait pas vraiment l'unanimité.

Des acteurs très peu ressemblants dans The Crown ? Le débat est lancé

Pour la première fois, les fans de The Crown ont pu découvrir les nouveaux acteurs en action avec la bande-annonce de la saison 5. Imelda Staunton, vue dans Harry Potter, succède à Olivia Colman dans le rôle de la reine Elizabeth et Diana sera jouée par Elizabeth Debicki. Si les deux actrices ont été plutôt épargnées par les internautes, c'est moins le cas des acteurs masculins qui vont jouer le Prince Philip, l'époux de la reine, et le Prince Charles.

Après Tobias Menzies, c'est Jonathan Pryce (vu dans Game of Thrones) qui jouera l'époux de la reine tandis que Dominic West (The Affair) incarnera le Prince Charles. Problème ? Les deux acteurs ne ressemblent pas vraiment aux deux royaux. Certains ont même critiqué le choix de Netflix d'avoir choisi un acteur "beau" pour incarner le Prince Charles qui n'est pas, il faut l'avouer, vraiment canon.