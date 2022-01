Demon Slayer saison 2 : le dernier épisode sera le plus long, grosse surprise à venir durant le final ?

La date de sortie / diffusion est connue, c'est le dimanche 13 février 2022 que Wakanim et Crunchyroll dévoileront en simulcast / streaming l'épisode 18 de la saison 2 de Demon Slayer, qui sera le dernier de cette année. Et à en croire les premières informations et rumeurs, ce final aura une durée plus longue que les épisodes précédents et pourrait mettre en scène une réunion très importante.