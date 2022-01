Demon Slayer saison 2 : moins d'épisodes que prévu pour la suite, on vous explique pourquoi

En 2020, le film Le Train de L'infini - qui avait été imaginé pour faire la transition entre la saison 1 et la saison 2 de Demon Slayer en adaptant l'arc éponyme du manga de Koyoharu Gotōge, avait battu tous les records possibles, devenant notamment le long-métrage ayant fait le plus d'entrées et étant le plus lucratif de l'histoire du cinéma dans le pays. Preuve d'un énorme succès et d'une hype monstrueuse à son sujet.

La saison 2 de Demon Slayer amputée

Aussi, c'est peu dire que le studio d'animation Ufotable avait finalement surpris tout le monde à l'automne dernier. Là où l'on s'attendait logiquement à voir la saison 2 de Demon Slayer débuter par l'arc suivant aka "Le quartier des plaisirs", l'anime était étrangement revenu avec ce fameux film Le Train de L'infini, découpé à cette occasion en 7 épisodes légèrement remixés / retravaillés, et programmés ensuite à l'antenne du 10 octobre au 28 novembre 2021.

Un remontage inattendu imaginé pour permettre aux rares fans qui ne l'avaient pas encore vu de s'offrir une petite session de rattrapage bonus afin d'être à jour et de pouvoir découvrir dans les meilleures conditions les nouvelles aventures Tanjirō, Zenitsu et Inosuke au côté de Tengen ? Pas du tout.

La petite arnaque des producteurs

On vient de l'apprendre, ce découpage inutile du film a tout simplement été pensé pour gonfler artificiellement le contenu de cette saison 2. En effet, alors qu'il avait été annoncé que cette suite serait composée de 18 épisodes, il vient d'être révélé que l'arc "Le Quartier des Plaisirs" - dont l'épisode 5 vient d'être diffusé, ne sera en réalité porté que par 11 épisodes. Or, si l'on additionne ces 11 épisodes au 7 du redécoupage du Train de l'infini, on arrive bien à un total de 18 épisodes.

Une belle arnaque jugée frustrante par les fans de l'anime, d'autant plus quand on se souvient que la saison 1 avait de son côté eu le droit à 26 épisodes au total et que les ventes DVD du film Le Train de L'infini - un arc qui se retrouvera donc dans le coffret de la S2, avait là aussi explosé les records. Surtout, celle-ci pose désormais une question : est-ce que cette stratégie va être réutilisée dans le futur ou a-t-elle été exceptionnellement pensée pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 ? Pour l'heure, la réponse est inconnue, mais on ne serait pas étonné de voir la première option être privilégiée.

Après tout, au regard du carton historique du film Le Train de l'Infini et alors que le manga de Koyoharu Gotōge est terminé depuis mai 2020 et n'a donc plus de chapitres inédits à adapter, il n'est pas idiot de craindre de voir le studio ufotable et les producteurs reproduire ce schéma à l'avenir dans le but de faire durer la licence et ainsi continuer à surfer sur son succès.