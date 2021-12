Demon Slayer saison 3 : les trois femmes de Tengen se dévoilent sur de nouvelles images

Officiellement, la saison 2 de Demon Slayer a débuté le 10 octobre 2021 au Japon (disponible sur Wakanim en simulcast en France). En réalité, les 7 premiers épisodes n'étaient autre qu'un redécoupage du film Le Train de l'Infini, sorti au cinéma en 2020, et c'est donc bien ce dimanche 5 décembre 2021 que la suite inédite de l'histoire a débuté sur nos écrans.

La saison 2 de Demon Slayer enfin lancée

Comme on a pu le découvrir dans l'épisode 8, Tanjiro, Inosuke et Zenitsu ont fait la rencontre de Tengen - le Pilier du Son, et après une longue négociation, se sont mis d'accord pour le suivre à Yoshiwara afin d'y affronter un terrible démon qui se serait imposé dans le fameux Quartier des Plaisirs.

Une mission comme les autres ? Pas totalement. Si Tengen s'est montré autant impliqué dans cette histoire, c'est tout simplement parce que ses trois épouses - qui étaient elles-mêmes envoyées pour s'occuper de la créature, sont désormais portées disparues. Comment ? Pourquoi ? Où sont-elles actuellement ? Ces questions sont encore sans réponses. Néanmoins, on sait déjà à quoi elles ressemblent.

Trois nouvelles héroïnes dévoilées

A la suite de la diffusion du récent épisode, le site officiel de l'anime a en effet publié un article afin d'y présenter les trois nouvelles héroïnes de la série. Au programme ? Attendez-vous prochainement à faire la rencontre de Makio (image n°1), Suma (image n°2) et Hinatsuru (image n°3). Peu d'informations ont logiquement été dévoilées à leur sujet, mais en plus de premiers visuels particulièrement prometteurs, on sait quelles actrices ont été choisies au doublage.

Ainsi, c'est Shizuka Ishigami (Ikumi sur Food Wars, Ayaka Uehara sur How Heavy Are the Dumbbells You Lift?) qui sera Maki, Nao Toyama (Hebiichigo sur Boruto, Ruka Sarashina sur Rent-A-Girlfriend) qui sera Suma et Atsumi Tanezaki (Juno sur Beastars, Nikki Hanada sur Dr Stone) qui sera Hinazuru. De quoi s'attendre à des performances épiques !