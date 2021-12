Demon Slayer saison 2 : à quand l'arc Quartier des Plaisirs ? Date de sortie et trailer dévoilés

Depuis le 10 octobre 2021, l'anime Demon Slayer est de retour sur nos écrans avec sa saison 2, disponible en simulcast sur Crunchyroll en France. Enfin presque. Comme on a pu le conster ces dernières semaines, les 7 premiers épisodes diffusés n'étaient en réalité qu'un redécoupage amélioré de l'arc Le Train de l'Infini, qui avait été adapté au cinéma en 2020. Une situation jugée frustrante par de nombreux fans, mais qui s'apprête (enfin) à prendre fin.

Demon Slayer (enfin) de retour

La date de sortie a été confirmée par les comptes officiels de la série d'animation : c'est le 5 décembre 2021 que le studio ufotable dévoilera son travail sur l'arc Quartiers des plaisirs, qui n'est autre que le 8ème arche narratif du manga de Koyoharu Gotōge qui s'étend des chapitres 70 à 99, regroupés de la fin du Tome 8 au début du Tome 12.

Une adaptation très attendue du grand public qui sera fêtée de la plus belle des façon. Et pour cause, c'est à travers un épisode d'une heure que l'on découvrira l'univers de ce nouvel arc qui, on le rappelle, suivra Tanjiro, Inosuke et Zenitsu en mission à Yoshiwara. Accompagnés de Tengen - le Pilier du Son, ils enquêteront sur la disparition de femmes qui, elles-mêmes, enquêtaient sur la possible présence de démons dans le quartier.

De quoi s'attendre à beaucoup d'action, mais également à de nouveaux décors magnifiques. Et ce n'est pas la nouvelle bande-annonce dévoilée cette semaine qui nous fera espérer le contraire. Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, les affrontements entre Tanjiro et ces terribles créatures s'opéreront dans des endroits originaux à l'ambiance unique. Vivement !