Dr. Stone : le manga va faire une pause sur demande de Boichi et Riichirou Inagaki

Pas facile d'être un fan de mangas en ce moment. Ces dernières semaines, la sérialisation de nombreux titres n'a cessé d'être bouleversée pour différents types de problèmes. Ainsi, One Piece va (encore) faire une mini pause pour cause de JO à Tokyo, Jujutsu Kaisen ne reviendra pas avant le mois d'août suite à des soucis de santé de son auteur et Blue Exorcist est suspendu jusqu'à 2022, la faute à un nouveau projet de sa mangaka.

Dr. Stone en pause

Une situation frustrante pour les lecteurs, toujours pressés de connaître la suite de ces histoires, qui va prochainement impacter... Dr. Stone. La nouvelle a été officialisée dans le Weekly Shonen Jump n°33/34 de ce lundi 19 juillet 2021, Boichi (dessins) et Riichirou Inagaki (histoire) vont en effet à leur tour mettre leur oeuvre en pause.

La raison ? Peu de précisions ont été apportées dans le magazine, mais le duo souhaiterait prendre une semaine de "repos" afin de "faire des recherches" vis-à-vis de la suite de l'intrigue. Difficile de savoir si cela concerne simplement l'envie d'explorer de nouveaux décors ou si cela indique qu'ils sont dans une impasse créative, mais leur retour est cependant déjà datée.

Des recherches qui vont prendre leur temps

Sortez votre agenda, c'est donc le 10 août 2021 - dans le Weekly Shonen Jump n°33/34 (encore un numéro double), que la suite des aventures de Senku sera publiée au Japon. Et pour ceux qui se posent la question : effectivement, on sera au-delà d'une semaine réelle de pause. La cause d'une telle sorcellerie ? Si le manga ne sautera qu'un seul numéro du WSJ (le n°35, publié le 2 août), il faut savoir que le magazine ne sera de son côté pas publié la semaine prochaine à cause du début des Jeux Olympiques à Tokyo.

De fait, si Boichi et Riichirou Inagaki ne louperont donc qu'un volume du WSJ, ils auront en réalité deux semaines pour s'attaquer à leurs fameuses recherches. Un coup de bol inespéré pour le duo.