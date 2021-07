Jujutsu Kaisen : la suite du manga bientôt publiée après les problèmes de santé de Gege Akutami ?

Gege Akutami vs son état de santé

Au début du mois de juin, l'équipe éditoriale du Weekly Shonen Jump annonçait la mise en pause du manga Jujutsu Kaisen pour une durée indéterminée. En cause ? Gege Akutami - l'auteur de cette histoire, est actuellement sujet à d'importants problèmes de santé. Une situation comprise par les fans, encore marqués par la tragique disparition de Kentaro Miura (Berserk), mais difficile à vivre pour le mangaka.

Dans un récent communiqué, celui-ci confessait notamment détester l'idée d'être obligé d'arrêter subitement son histoire, "J'ai vraiment le sentiment que c'est mal pour un jeune comme moi de m'arrêter comme ça alors même que l'histoire n'est pas arrivée à la fin d'un arc et au début d'un nouveau".

Peu enclin à assumer la réalité de sa situation, il assurait même ne pas avoir "de problèmes de santé sérieux", contrairement à ce que laissaient entendre ses supérieurs et le côté "pause à durée indéterminée", et préférait se projeter sur la suite plutôt que sur sa guérison, "Je vais traiter mon retour comme le début d'une nouvelle série et je ferai de mon mieux."

Jujutsu Kaisen de retour plus rapidement que prévu

Un mois et demi plus tard, le mangaka semble avoir eu gain de cause. Si les nouvelles concernant l'évolution de son état physique n'ont pas encore filtré (à une certaine période, il pouvait perdre jusqu'à 2 jours 1/2 de travail par semaine à cause de ses problèmes), Jujutsu Kaisen pourrait déjà effectuer son grand retour !

D'après les informations du compte WSJ Manga (souvent bien informé), le chapitre 153 du manga pourrait ainsi être publié dans le Weekly Shonen Jump n°35. Autrement dit, étant donné que le magazine sera reporté d'une semaine pour cause de Jeux Olympiques à Tokyo, c'est le 2 août 2021 que l'histoire devrait officiellement reprendre au Japon.

Une bonne nouvelle sur le papier même si, on l'espère, ce retour précoce ne cache pas une réalité plus inquiétante. Cela serait dommage de voir Gege Akutami se ruiner le corps (le dos notamment) afin de conclure le plus rapidement possible son oeuvre. Aussi impatients que l'on puisse être de découvrir la suite de Jujutsu Kaisen, on n'a pas envie de le voir bâcler ses soins au risque d'être contraint de mettre fin à sa carrière ensuite.