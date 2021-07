One Piece : le manga va encore faire une pause, mais pour la bonne cause

One Piece explore toujours plus sa mythologie

Le chapitre 1019 de One Piece ne sera pas disponible officiellement avant ce dimanche 18 juillet 2021 au Japon (et le lendemain dans le Weekly Shonen Jump), mais cela n'a pas empêché les fans les plus débrouillards d'avoir déjà trouvé quelques scans pour y découvrir la suite de l'histoire de Luffy.

Une suite très importante puisque - ATTENTION SPOILER - ce nouveau chapitre nous présente enfin l'origine de Yamato (comment elle a été amenée à manger un Fruit du Démon) et surtout, la forme de son pouvoir. Et si le nom de ce fruit légendaire n'a pas encore été révélé par Eiichiro Oda (on sait que le mangaka peut mettre des années à le faire), on a tout de même la certitude qu'il s'agit d'un Zoan.

Le chapitre 1020 reporté

De quoi nous promettre de belles choses pour le chapitre 1020 ? Oui, mais il faudra malheureusement attendre pour le découvrir. Et pour cause, alors que l'auteur a récemment été contraint de faire des pauses pour régler ses soucis de santé, le manga va cette fois-ci se heurter à l'actualité.

Cela ne vous aura pas échappé, malgré des problèmes d'organisation liés à l'épidémie de Covid-19, c'est le 23 juillet 2021 que les Jeux Olympiques débuteront à Tokyo au Japon. Aussi, afin de ne pas faire de l'ombre à l'événement (et à l'inverse, ne pas se faire manger par son ampleur), la sortie de la suite a été décalée d'une semaine. De fait, le chapitre 1020 sortira officiellement le 1er août prochain.

Un report d'une semaine frustrant, qui pourrait d'ailleurs ne pas être le seul. Et pour cause, les JO prendront fin le dimanche 8 août 2021. Autrement dit, il n'est pas impossible qu'une nouvelle pause d'une semaine soit mise en place concernant le chapitre 1021.

La bonne nouvelle, c'est que cela nous laissera le temps de réfléchir aux meilleures théories sur la vérité concernant le One Piece !