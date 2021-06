One Piece : Eiichiro Oda révèle un énorme secret après 13 ans d'attente

C'est ce vendredi 4 juin 2021 que le Tome 99 de One Piece a été publié au Japon. Pour la France, il faudra attendre le 15 septembre prochain pour découvrir l'édition de Glénat. Un événement très attendu des fans, qui a notamment permis à Eiichiro Oda de lever le voile sur l'un des plus gros mystères de son histoire.

Un secret sur Kid enfin dévoilé

Comme à chaque nouveau tome (depuis le n°4), le mangaka a en effet profité de quelques pages du Shitsumon wo Boshū Suru ("SBS", une sorte de FAQ) pour répondre à certaines questions des lecteurs. Et à cette occasion, le papa de Luffy s'est enfin décidé à dévoiler le nom du Fruit du Démon mangé par Eustass Kid.

Alors, qu'est-ce qui est réellement à l'origine de l'intense badasserie de ce pirate hors du commun ? Il s'agit tout simplement du Jiki Jiki no mi, le fruit de l'aimant. Et pour la petite anecdote, ce secret... n'en était pas vraiment un. Eiichiro Oda l'a admis, gêné, il pensait l'avoir déjà révélé et a été choqué d'apprendre qu'il avait finalement oublié de le faire.