Jujutsu Kaisen en pause : Gege Akutami s'excuse auprès des fans et s'explique sur ce choix

C'est désormais officiel, le manga Jujutsu Kaisen est actuellement en pause. Gege Akutami - son auteur, a en effet pris la décision de s'arrêter temporairement, la faute à des problèmes de santé. Une décision inévitable tant son état s'est aggravé ces dernières semaines, mais également difficile à prendre.

Gege Akutami frustré de faire une pause

Il l'a rappelé dans une note publiée dans le Weekly Shonen Jump, c'est à contrecoeur qu'il a accepté de s'éloigner temporairement de son oeuvre, "Cela faisait un moment que l'équipe éditoriale me suggérait de prendre une pause, mais je refusais à chaque fois. L'idée de créer Jujutsu Kaisen sans l'excitation d'une sérialisation hebdomadaire ne m'attirait et je voulais dessiner la série aussi rapidement que possible".

Puis, après avoir ajouté, "J'ai vraiment le sentiment que c'est mal pour une jeune comme moi de m'arrêter comme ça alors même que l'histoire n'est pas arrivée à la fin d'un arc et au début d'un nouveau", le mangaka a précisé être désolé de décevoir ses nombreux lecteurs, "Je m'excuse pour cette longue attente que je vous cause".

Le corps du mangaka meurtri par son travail

Toutefois, malgré la déception qui le dévore, Gege Akutami n'a pu s'empêcher de confesser que cette pause "qui pourrait durer un mois" est véritablement nécessaire aujourd'hui. La raison ? Il n'est, à ce jour, tout simplement plus en mesure de fournir un travail de qualité, "J'ai causé des soucis à beaucoup de gens en étant de plus en plus en retard sur mon planning".

On vous rassure, le créateur de Jujutsu Kaisen n'est pas dans un état grave, "Je n'ai pas vraiment de problèmes de santé sérieux", mais son corps est suffisamment cabossé pour ne plus être capable de tenir la cadence infernale de son métier, "Je me souviens avoir récemment fait une interview où je disais qu'il me fallait une demi-journée pour faire des storyboards. Or, en réalité je passais deux jours 1/2 dans une certaine position [bloqué] avant de pouvoir réellement commencer à travailler sur cette demi-journée. Tout s'est empiré quand mon chiropracteur a déménagé."

La bonne nouvelle malgré tout, c'est que cette mauvaise expérience semble avoir servi de leçon au mangaka. Gege Akutami l'a en effet promis, il va désormais travailler sur lui-même afin de ne plus décevoir ses fans, "Je vais traiter mon retour comme le début d'une nouvelle série et je ferai de mon mieux."