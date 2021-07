Blue Exorcist en pause : le manga arrêté jusqu'en 2022, Kazu Katô s'explique

Enorme pause pour Blue Exorcist

Après Jujutsu Kaisen, c'est un autre manga emblématique qui s'apprête à faire une pause. Ce vendredi 2 juillet 2021, Kazu Katô a en effet profité du numéro d'août du Jump SQ Magazine pour annoncer sa décision d'interrompre temporairement son travail sur Blue Exorcist. Ainsi, aucun nouveau chapitre ne devrait être publié avant... le mois d'avril 2022.

8 mois de pause, une durée impressionnante qui, heureusement, à l'inverse de Gege Akutami pour les aventures de Yūji, ne cache pas une situation critique concernant l'état de santé de la mangaka. Au contraire, elle va simplement s'éloigner de cet univers afin de s'attaquer librement à un nouveau projet professionnel.

Un nouveau projet pour la mangaka

Dès cet été, Kazu Katô va donc s'atteler à l'adaptation en manga de la saga littéraire comico-horrifique Eizen Karukaya Kaiitan (Strange Tales from the Handy Shop Karukaya) signée Fuyumi Ono, qui devrait être découpée en 6 chapitres et dont les premières pages sont attendues dès le mois de septembre dans le Jump SQ au Japon.

Sur Twitter, la mangaka - qui avait déjà mis en pause Blue Exorcist en début d'année, a confessé être désolée de décaler à nouveau la suite de son histoire, débutée en 2009. Néanmoins, elle l'a précisé, elle ne s'imaginait pas produire deux oeuvres en même temps, "J'aurais aimé pouvoir sérialiser deux histoires à la fois, sans avoir à faire de pause, mais j'avais peur de craquer [physiquement]. J'ai donc décidé d'interrompre quelques mois mon manga pour me concentrer pleinement sur Karukaya."

Elle l'a ensuite précisé, ce nouveau travail va la confronter à un défi de taille et elle ne pouvait pas être à moitié impliquée dessus, "L'aspect comique du roman sera mon premier vrai défi, et j'ai hâte de trouver la façon de l'aborder. Je ferai de mon mieux pour transmettre le même plaisir et le même charme que l'on trouve dans l'oeuvre originale".

Le point positif, c'est qu'avec déjà 26 tomes de Blue Exorcist édités par Kazé et disponibles en France, on a le temps de s'occuper avant de voir le manque nous assaillir !