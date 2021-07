Beastars saison 3 : une suite officiellement commandée pour l'anime

La saison 2 de Beastars vient tout juste de débarquer sur Netflix, mais ces nouveaux épisodes sont un peu plus anciens. En effet, les nouvelles aventures de Legoshi ont été diffusées du 1er janvier au 25 mars 2021 sur Fuji TV au Japon. De fait, la Toho Animation a eu le temps de prendre du recul sur cette oeuvre afin de décider de son avenir. Et la bonne nouvelle, c'est que le studio Orange va pouvoir continuer à nous en mettre plein les yeux.

L'aventure Beastars continue en anime

L'information a été officialisée ce mardi 20 juillet 2021, "un nouvel arc a été commandé". Autrement dit, l'anime reviendra prochainement sur nos écrans avec une saison 3. Une surprise ? Pas tant que ça. Tandis que la série connait un véritable succès critique dans le monde, il y a encore énormément de matières à adapter.

Et pour cause, si le manga de Paru Itagaki (publié chez Ki-oon en France et que l'on vous conseille de découvrir absolument) a pris fin en octobre 2020 dans le Weekly Shōnen Champion, la saison 2 de l'anime Beastars s'est arrêtée au chapitre 96 sur les 196 qui composent l'oeuvre papier. Autrement dit, la série a encore de belles choses à nous proposer à travers cette saison 3, tandis qu'une saison 4 est déjà à espérer ensuite. Elle est pas belle la vie ?

Pour l'anecdote, la mangaka a fêté ce renouvellement en dévoilant un dessin inédit de Legoshi. C'est cadeau !