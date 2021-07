Demon Slayer de retour : le manga aura le droit à un spin-off cet été

Demon Slayer (presque) de retour

Malgré une saison 2 de l'anime attendue dans les prochains mois sur nos écrans, l'histoire de Demon Slayer est officiellement terminée. C'est le 18 mai 2020 que Koyoharu Gotōge a en effet publié le dernier chapitre du manga dans le Weekly Shōnen Jump, permettant au titre d'atteindre un total de 23 tomes.

Un an plus tard, le succès ne s'est pourtant toujours pas démenti. Alors que le film Le Train de l'Infini - sorti au cinéma l'été dernier, a explosé tous les records au box-office dans le monde, les différents mangas continuent surtout de se vendre par millions, ce qui permet aujourd'hui à Demon Slayer de trôner sur les classements des meilleures ventes au Japon. Un véritable exploit pour une licence terminée, qui fait trembler certains mastodontes du genre comme One Piece.

Un spin-off pour le manga

Et sans surprise, ce succès impressionnant n'est pas passé inaperçu et aurait donné quelques idées à certains éditeurs. Ainsi, comme le révèle le compte WSJ_manga, c'est un spin-off intitulé Kimetsu Gakuen ! qui devrait voir le jour cet été. A l'heure actuelle, peu de détails sont encore connus, mais WSJ_manga assure que cette histoire débuterait dès le 4 août prochain dans le Saikyo Jump (un magazine bimestriel de la Shūeisha) et que celle-ci serait écrite par Natsuki Hogami.

Vous avez bien lu, si Koyoharu Gotōge aurait donné sa bénédiction, la mangaka ne devrait cependant pas être impliquée dans ce projet. De quoi craindre le pire ? Rassurez-vous, ce potentiel spin-off ne risque pas de ternir la réputation de Demon Slayer. Non seulement Saikyo Jump est réputé pour éditer des intrigues humoristiques, mais le mot "Gakuen" dans le titre fait référence à un campus / lieu d'éducation. Autrement dit, on devrait en réalité avoir le droit à un genre de gag-manga situé dans un univers alternatif où nos personnages préférés se retrouveraient derrière les bancs de l'école.

Ce n'est clairement pas le projet du siècle, mais ça nous aidera à patienter jusqu'au retour de l'anime...