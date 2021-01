Demi Lovato de retour à la télé dans une série sur les troubles alimentaires

Demi Lovato de retour à la télé avec une nouvelle série ?

Fraîchement séparée de son ex fiancé Max Ehrich, Demi Lovato devrait faire son retour sur le petit écran. La chanteuse et actrice s'était fait connaître sur Disney Channel avec la série Sonny, le film Princess Protection Program avec Selena Gomez ou encore la saga Camp Rock avec les Jonas Brothers (Joe Jonas, Nick Jonas et Kevin Jonas). En plus des séries et Disney Channel Original Movies, Demi Lovato avait ensuite été vue dans des épisodes de Grey's Anatomy, Glee, le revival de Will et Grace (la saison 11) ou encore dans le film Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga sur Netflix avec Rachel McAdams et Will Ferrell.

Et selon People, Demi Lovato préparerait son retour à la télévision en intégrant le casting de la série Hungry, qui sera diffusée sur NBC. Une série signée Suzanne Martin, créatrice de la série Hot in Cleveland. En plus de son rôle dans Hungry, la star serait également productrice exécutive aux côtés de Suzanne Martin, Scooter Braun, Sean Hayes et Todd Milliner (Hazy Mills), James Shin et Scott Manson (SB Projects). A noter que l'artiste avait d'ailleurs déjà bossé avec Suzanne Martin et Sean Hayes pour les épisodes de Will et Grace.

L'épisode pilote aurait été commandé

Cette rumeur de retour de Demi Lovato sur le petit écran, pour Hungry, a été confirmée par TVLine. Le média précise qu'il s'agit d'une comédie dans laquelle "des amis qui appartiennent à un groupe d'aide alimentaire s'entraident dans leur recherche de l'amour, du succès et de la chose parfaite dans le frigo qui va rendre tout cela meilleur". Selon The Hollywood Reporter, la série a reçu un engagement, ce qui signifie que NBC paiera une pénalité si elle ne diffuse pas le show.

Pour rappel, Demi Lovato a parlé franchement de ses problèmes alimentaires personnels à plusieurs reprises. L'interprète de Sorry Not Sorry, Confident ou encore Sober s'était par exemple confiée sur sa lutte contre la boulimie, en plus de son combat contre différentes addictions (alcool et drogue). Elle doit d'ailleurs de nouveau évoquer ses troubles alimentaires dans un nouveau documentaire YouTube Originals appelé Demi Lovato : Dancing with the Devil.