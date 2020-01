Demain nous appartient : un nouveau drame à venir... au commissariat

"Il va y avoir mise en danger du commissariat"

Après l'accident de bus, l'incendie au mas, la mort d'Arnaud (Robert Plagnol), la prise d'otages en pleine randonnée ou encore les meurtres en série signé par le tueur aux alliances, les habitants de Sète vont vivre de nouvelles émotions fortes dans Demain nous appartient.

Comme le révèlent Julie Debazac (Aurore) et Kamel Belghazi (William), qui se sont exprimés sur le supposé départ d'Emma Smet, en interview avec Allociné, "Une fusillade va éclater. Il va y avoir mise en danger du commissariat et cela va déclencher une enquête. Et cette fusillade va avoir des répercussions sur tout le reste et sur la famille Daunier aussi. William va recevoir des blessés à l'hôpital suite à cette fusillade." Quelles seront les répercussions ? Qui sera l'auteur de la fusillade ? Qui seront les blessés ? Y aura-t-il un ou des mort(s) ? Réponse à partir du 27 janvier 2020 sur TF1.

Georges, principale victime de la fusillade ?

Parmi les victimes de cette fusillade, il y aura Martin (Franck Monsigny), qui se retrouvera avec des problèmes d'audition, comme on peut le voir dans une vidéo dévoilée en avant-première sur MYTF1. Georges, lui, pourrait bien en être la principale victime. Dans un synopsis, dévoilé par TF1 et repéré par Allociné, on peut lire que le chéri de Victoire "vivre une expérience nouvelle à laquelle il ne s'attendait pas et avoir du mal à faire face à la situation". Sara, Aurore, Georges et les autres en sortiront-ils indemnes ?