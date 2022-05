Demain nous appartient : Louise morte, Alexandra Naoum réagit et défend cette fin tragique

L'hommage de Hector Langevin

De son coté, Hector Langevin a lui aussi réagi avec un beau message pour sa partenaire de jeu. "Tu as été une rencontre, une conseillère, une confidente, une partenaire, et un morceau de ma vie extraordinaire. Chaque moment de tournage, tous les deux, est maintenant gravé au fond de mon coeur et je sais (tu sais de quoi je parle.) que ce n'est pas terminé..." a-t-il posté avant de poursuivre : "Malgré la certitude que nos chemins vont se recroiser, Bart, lui, a eu vraiment mal au coeur. (...) Tu seras toujours mon premier mariage de fiction et surtout cette femme extraordinairement talentueuse à mes yeux. Le respect et l'admiration que je te porte n'ont d'égal que ta beauté et ta gentillesse. Tu manques terriblement à Bart." Elle va nous manquer à nous aussi !