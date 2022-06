Demain nous appartient : le pire méchant de la série de retour cette année !

Les personnages de Demain nous appartient vont-ils avoir le temps de souffler un jour ? A priori, la réponse est "non". Alors que l'été approche et que l'envie de dépaysement et repos se fait ressentir pour n'importe quel être humain sur Terre, les scénaristes de la fiction quotidienne de TF1 ont un tout autre objectif en tête. Et celui-ci devrait autant choquer les héros que les téléspectateurs.

A l'heure actuelle, Chloé (Ingrid Chauvin), Audrey (Charlotte Gaccio), Camille (Elisa Ezzedine) mais également Raphaëlle (Jennifer Lauret) se retrouvent au centre d'une terrible histoire puisque les quatre femmes sont les principales suspectes du meurtre du terrible Stanislas, ce nouveau vilain à l'origine de nombreux actes horribles. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette intrigue pourrait ne pas être la pire pour elles et leurs proches cette année.

Un personnage culte de retour

Au détour d'une rencontre organisée au Festival de Monte Carlo, Aude Thévenin (productrice) a confessé à Allociné qu'après Stanislas, un nouveau psychopathe apparaîtra à l'écran. Ou plutôt... fera son retour. "Sacha va revenir, a-t-elle en effet déclaré avec malice. Mais je ne vous dirai pas comment".

Oui, vous avez bien lu, le terrible personnage de Renaud Roussel - à l'origine de la mort de Clémentine (Linda Hardy)et qui projetait de tuer ses enfants afin de cacher sa double vie, va de nouveau être au centre de l'histoire. Pourquoi ? Comment ? Pour l'heure, le mystère reste entier, mais les théories sont nombreuses. Alors que le tueur est actuellement en prison, ce retour ouvre la porte à plusieurs pistes : un personnage va-t-il le rejoindre derrière les barreaux ? Une nouvelle affaire va-t-elle être liée à son passé, chose pour laquelle il pourrait être amené à révéler des informations ? Va-t-il tout simplement s'évader ?

Les paris sont ouverts, mais notre hype est déjà présente !