Demain nous appartient : Raphaëlle manipulée par Stanislas, le pire à venir ? "Cela va exploser"

Actuellement en couple avec Stanislas (Yannick Laurent), Raphaëlle est sur un petit nuage et semble enfin toucher du doigt le bonheur. Le problème ? C'est une habitude dans Demain nous appartient, les histoires d'amour ne sont jamais simples et l'héroïne incarnée par Jennifer Lauret va à son tour tomber de haut en découvrant les secrets de son compagnon.

Raphaëlle manipulée par Stanislas

Interrogée par Télé-Star sur la présence de ce nouveau personnage à Sète, la comédienne a en effet laissé entendre qu'il n'était là que pour une seule chose, se servir de Raphaëlle : "Disons qu'il y a un enjeu. Il n'est pas là par hasard. Il a besoin d'elle et on va découvrir pourquoi".

Le twist ? Alors que tous les proches de la jeune femme verront clair dans son jeu, Raphaëlle refusera quant à elle d'ouvrir les yeux, "On ne s'imagine pas qu'une telle femme puisse se laisser avoir au point de devenir la pâte à modeler d'un homme. Il fait d'elle ce qu'il veut. Il l'isole et parvient même à monter Camille contre elle". Et forcément, cela ne sera pas sans conséquences sur sa vie, "Même si elles s'aiment très fort, elles perdent tous leurs repères et ne se comprennent plus. Cela va exploser".

L'héroïne détruite par cette relation ?

Faut-il alors craindre un nouveau drame en ville ? A priori, la réponse est non. Même si ses confidences n'ont rien de rassurant, l'actrice a rappelé une jolie vérité : "L'amour est plus fort que tout, surtout entre une mère et ses enfants".

En revanche, il faudra du temps avant que Raphaëlle ne s'ouvre à nouveau les portes d'une happy ending tant la fin de cette intrigue laissera quelques séquelles. "Elle va passer par une phase de reconstruction qui va exiger une profonde remise en question personnelle", a confessé Jennifer Lauret.