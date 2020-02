Demain nous appartient : Chloé Delcourt enceinte, le bébé en danger ? Ingrid Chauvin se confie

Une grossesse encore mystérieuse

Un nouveau bébé est en approche à Sète. Ce n'est plus un secret, Chloé Delcourt - le personnage d'Ingrid Chauvin dans Demain nous appartient, est actuellement enceinte de son nouvel enfant après Maxime et Judith. Un événement qui était inattendu des fans et des personnages, mais qui est également mystérieux pour l'actrice aujourd'hui.

Au micro de Télé Magazine, Ingrid Chauvin a en effet confessé ne rien savoir de ce que préparent les scénaristes à ce sujet pour la suite : "Le sexe du bébé ? Non, on ne m'a toujours rien dit ! Si ça se trouve, Alex et moi, on va le découvrir le jour de l'accouchement de Chloé. Les auteurs sont capables de nous faire mariner jusqu'en juin !"

Un drame possible ?

Le plus étonnant, c'est que le flou entourant la grossesse de son héroïne lui permet parfois de se poser d'étranges questions. Ainsi, plutôt que d'être contente et optimiste pour l'enseignante, la comédienne est capable d'imaginer le pire : "Ce qui est drôle, c'est qu'il m'arrive d'y penser et de me demander si tout va bien se passer, s'il va y avoir une césarienne ou pas ?... Comme dans la vraie vie finalement !"

Peut-on craindre une fausse couche pour Chloé ? L'accouchement pourrait-il entraîner des complications pour la mère ou le bébé ? Il est encore un peu tôt pour le savoir, mais quand on connait le sadisme des scénaristes, le pire n'a rien d'impossible.