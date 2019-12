Demain nous appartient : Chloé Delcourt enceinte, Ingrid Chauvin s'est "écroulée" sur le tournage

La famille de Demain nous appartient s'agrandit. Après le bébé surprise de Margot (Marysole Fertard), c'est Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) qui est aujourd'hui enceinte après avoir suivi un traitement hormonal. Un bébé miracle qui intervient après que Chloé ait subi une fausse couche suite à l'incendie du mas. Une intrigue particulièrement difficile à jouer pour Ingrid Chauvin, qui a soudainement perdu sa fille Jade en 2014, alors qu'elle n'avait que 5 mois. "Dès l'année dernière, les auteurs avaient émis le désir d'un bébé 'DNA'. Mon seul souhait a été de ne pas reproduire ce que j'ai pu vivre personnellement", a-t-elle expliqué au Parisien.

Ingrid Chauvin s'est "écroulée" sur le tournage de Demain nous appartient

Malgré cela, l'actrice s'est effondrée à plusieurs reprises, comme elle le confie : "Quand ça faisait écho à la disparition de ma fille, c'était très douloureux. Je redoutais ce tournage, qui est arrivé au moment de la date anniversaire de sa naissance. Je me suis préparée psychologiquement. Je suis forte. Malgré tout, je suis encore très fragile et je le serai toujours. Certaines répliques ont été très dures à prononcer. On revit seconde par seconde ce qu'on a vécu. Sur le plateau, ça s'est bien passé, mais j'ai pleuré avant et après. M'écrouler m'a libérée".

Ce que les scénaristes prévoient pour ce bébé miracle

Quant au bébé miracle de Chloé et Alex, il devrait arriver avant l'été 2020 et les fans du feuilleton le verront grandir. D'ailleurs, selon le Parisien, les scénaristes réservent déjà un destin contrarié à ce "bébé survivor". Ca promet !