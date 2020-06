De Grey's Anatomy à 13 Reasons Why : les épisodes et séries à voir sur les violences policières

LES ÉPISODES A MATER

13 Reasons Why saison 4 - épisode 8

Attention spoilers ! Si vous avez maté la saison 4 de 13 Reasons Why sur Netflix, alors vous savez que les violences policières sont l'un des nouveaux sujets abordés par le show TV. Au début de la saison, le principal décide de faire appel à la police pour "protéger" les lycéens avec l'installation de détecteurs de métaux et une présence policière dans l'établissement. Dans l'épisode 8, les tensions entre les forces de l'ordre et les lycéens sont à leur apogée. Tout part de la bagarre entre Diego (Jan Luis Castellanos) et Justin (Brandon Flynn). Un policier intervient et arrête Diego, le mec de couleur, plutôt que Justin. Alors qu'en plus c'est ce dernier qui a provoqué son "adversaire".

Une arrestation injuste, simplement basée sur la couleur de peau du jeune, qui provoque l'indignation de Clay (Dylan Minnette) et Jessica (Alisha Boe). Ils débutent alors une manifestation et celle-ci se transforme rapidement en émeute de nombreux lycéens. Une triste réalité car d'après le Washington Post, les policiers américains arrêtent davantage de jeunes afro-américains et latino-américains que de blancs.