13 Reasons Why saison 4 : zoom sur Jan Luis Castellanos, l'interprète de Diego

L'interprète de Diego, qui est aussi mannequin, avoue ensuite qu'il était nerveux à l'idée de tourner avec Dylan Minnette (Clay) : "C'était très intense de travailler avec Dylan parce qu'il est très talentueux. T'espères que tu vas gérer pour qu'il puisse gérer. Il se doit être au top."

"Quand j'ai su que je pouvais avoir le rôle, j'ai fini 13 Reasons Why en 3 jours"

Jan Luis Castellanos était-il un fan de 13 Reasons Why avant d'intégrer le casting ? Pas vraiment, mais il connaissait bien évidemment la série : "quand j'ai su que je pouvais avoir le rôle, je suis allé regarder et j'ai tout fini en 3 jours. Avant que tout ça n'arrive, je connaissais la série, mais je n'y prêtais pas plus d'attention que ça. Par contre, je comprenais bien la visibilité qu'elle apportait au grand public. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai vraiment compris pourquoi on en parlait autant et toute la controverse liée à la série."

En couple depuis 5 ans

Vous vous posez peut-être la question : Jan Luis Castellanos est-il en couple ou célibataire ? Certains d'entre vous risquent d'être déçus puisque l'acteur de 24 ans partage sa vie avec sa petite amie, Andrea Perrelli, depuis 5 ans. Les amoureux ne se cachent pas sur les réseaux sociaux !