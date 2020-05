13 Reasons Why saison 4 : Monty est-il toujours vivant ? Cette scène du trailer sème le doute

Après la mort d'Hannah Baker (Katherine Langford) et celle de Bryce Walker (Justin Prentice), que nous réserve la saison 4 de 13 Reasons Why qui marquera la fin de la série ? Si on en croit la première bande-annonce, Clay (Dylan Minnette), Justin (Brandon Flynn), Jessica (Alisha Boe) et les autres vont se retrouver dans une position précaire suite à l'arrivée de Winston (Deaken Bluman) au lycée Liberty : ce dernier est persuadé de l'innocence de Monty que le groupe d'amis a fait accuser du meurtre de Bryce après sa mort en prison suite à son arrestation pour le viol de Tyler (Devin Druid).

Monty est-il toujours vivant ?

Et si, en fait, Monty (Timothy Granaderos) n'était pas mort ? C'est une théorie qui circule depuis la diffusion de la saison 3 de 13 Reasons Why l'an dernier et qui est récemment revenue dans la tête des internautes. Pourquoi ? D'abord parce qu'on ne voit pas le corps de Monty dans le dernier épisode de la saison 3 puisque sa mort n'est pas montrée. Et comme le savent les fans de séries "pas de corps, pas de mort !". Mais une courte scène de la bande-annonce révélée la semaine dernière par Netflix a de nouveau semé le doute.

A 1m53 dans la bande-annonce à revoir ci-dessous, on peut voir Clay ensanglanté à côté d'un corps. Coïncidence (ou pas), la supposée victime porte une tenue orange... comme celle des prisonniers :