13 Reasons Why saison 4 : "une fin magnifique", des personnages "plus matures"... un acteur se confie

Jan Luis Castellanos avait refusé le rôle

La saison 4 de 13 Reasons Why - qui sera mise en ligne ce vendredi 5 juin sur Netflix, sera portée par un tout nouvel acteur : Jan Luis Castellanos. Pourtant, ce dernier vient de le confier au site SFGate, ces nouveaux épisodes auraient pu se faire sans lui. La raison ? "J'avais refusé l'audition pour le rôle la première fois qu'ils me l'ont proposée". En effet, le site américain le révèle, "Il faisait du shopping à ce moment-là et il avait la tête à d'autres tests et projets. Surtout, il ne savait pas quel projet télé cherchait à l'engager car ils utilisaient un faux titre".

Une situation étonnante qui, heureusement pour tout le monde, a eu le droit a une happy ending. Le comédien l'a ensuite précisé, "Ils avaient déjà débuté la production mais ils sont quand même revenus vers moi afin de me demander de lire pour eux. Et c'est là que j'ai découvert qu'il s'agissait de 13 Reasons Why. J'étais tout excité. J'ai regardé toutes les saisons en 2 jours".

Une "fin magnifique" pour la série

Cependant, si on sait que Jan Luis Castellanos se glissera dans la peau de Diego Torres, un membre de l'équipe de football du lycée qui voit parfois ses émotions prendre le pas sur lui, l'acteur n'a pas souhaité dévoiler la moindre information sur sa place dans cette nouvelle intrigue. Tout ce qu'il a accepté de révéler c'est que ce rôle n'était pas compliqué à porter, "C'était facile de revenir au lycée dans ma tête et de ramener certains anciens traits de caractère. (...) Tous les personnages ont un défaut et celui de Diego pourrait être son côté agressif".

Par ailleurs, là où des rumeurs de spin-off ou de suite avec un saut dans le temps apparaissent régulièrement sur le net, Jan Luis Castellanos a confirmé que cette saison 4 a réellement pour objectif de conclure cette histoire, "L'une des choses dont j'ai toujours été conscient [sur le tournage], c'était que c'était la fin. On se concentre vraiment sur l'idée d'offrir une vraie conclusion à ces ados, en s'accrochant au positif et en s'assurant de laisser le passé derrière."

Et visiblement, cette mission semble réussie et le résultat devrait faire le bonheur des fans. Sans trop en dire, l'acteur a néanmoins confié, "Vous pouvez clairement sentir que les ados sont devenus plus matures. C'est une fin magnifique à cette histoire, tout est là pour s'assurer que ces gamins s'en sortent".