13 Reasons Why saison 4 : pourquoi la série s'arrête-t-elle ? Le créateur répond

Une fin logique pour la série

Tout le monde pensait que l'histoire de 13 Reasons Why prendrait fin au terme de sa saison 1, finalement la série sera de retour le 5 juin prochain avec une saison 4. Toutefois, Brian Yorkey - le showrunneur, l'a promis à EW, les nouveaux épisodes à venir seront réellement les derniers de cette fiction dramatique portée par Dylan Minnette et Alisha Boe.

Le papa de la série l'a en effet révélé, cela fait déjà plusieurs années qu'il a cette conclusion en tête, "Au milieu de la production de la saison 2, quand on a commencé à comprendre que nous pourrions faire plus de saisons, j'ai rapidement réalisé que cette histoire se raconterait dans un arc de 4 saisons". Selon lui, ce genre de séries n'est tout simplement pas fait pour s'éterniser à l'écran, "Je me suis toujours détourné des séries centrées sur des lycéens qui vont au-delà des 4 années scolaires du lycée".

Pas de spin-off à venir

Ainsi, là où Les Frères Scott a beaucoup trop tiré sur la corde au point de la rompre et où Riverdale va tenter de passer entre les gouttes à l'aide d'un saut dans le temps, Brian Yorkey se satisfait d'être capable d'arrêter au bon moment, "Pour moi, amener ces personnages jusqu'à la remise des diplômes et teaser leurs prochaines aventures semble être la conclusion la plus logique."

De quoi comprendre que 13 Reasons Why ne devrait donc pas faire partie de ces séries qui reviennent quelques années plus tard, ni donner naissance à un spin-off ? A priori, c'est le cas. Même s'il a confessé, "je serais intéressé de voir comment ces personnages s'en sortent à l'université", le créateur l'a une nouvelle fois rappelé, "Mais j'aime aussi cette idée de laisser ça à notre imagination."