13 Reasons Why saison 4 : qui est Deaken Bluman, l'interprète de Winston ?

On est le 5 juin et le 5 juin, c'est le jour de la sortie de... la saison 4 de 13 Reasons Why sur Netflix ! On retrouve Clay (Dylan Minnette), Jessica (Alisha Boe), Justin (Brandon Flynn), Zach (Ross Butler), Alex (Miles Heizer) et les autres quelques mois après le meurtre de Bryce et la mort de Monty, accusé du décès de son pote. Accusé à tort puisque le soir où Bryce a été tué, Monty était avec Winston, avec qui il a une relation secrète. Winston connaît donc la vérité et est bien déterminé à prouver l'innocence de son crush. Mais qui est vraiment son interprète, Deaken Bluman ?

Deaken Bluman, un acteur engagé...

Eh bien, l'acteur en est à ses débuts puisqu'avant de rejoindre le casting de 13 Reasons Why, il a seulement joué dans les séries Fall Into Me (2016) et First Love (2018) et les courts-métrages Americana et The Lion's Den. Le show de Brian Yorkey est donc le premier grand rôle de Deaken Bluman. Côté vie perso, l'interprète de Winston est pleinement engagé dans le mouvement Black Lives Matter, lancé après la mort de George Floyd : il a participé à l'une des manifestations à Los Angeles.