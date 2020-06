De Friends à Grey's Anatomy, le monde des séries est en deuil avec la mort de Mary Pat Gleason

Le monde du cinéma et de la télévision est à nouveau en deuil. Après les morts de Gregory Tyree Boyce (Twilight), Logan Williams (The Flash), Shirley Knight (Desperate Housewives) ou encore Ranjit Chowdhry (The Office), on apprend aujourd'hui le décès de Mary Pat Gleason, morte des suites d'un cancer à 70 ans. Une triste nouvelle annoncé par l'acteur Ron Fassler sur sa page Facebook. "Mary Pat Gleason, l'un des personnes les sincères et les plus douces que j'ai eu le plaisir de connaître, est décédée hier soir à l'âge de soixante-dix ans. Elle avait 174 mentions sur sa page IMDb (avec un film inédit encore à venir), mais elle était bien plus qu'une merveilleuse actrice : elle était unique en son genre. Elle était si attentionnée, si drôle et si délicieuse, que j'ai du mal à imaginer un monde sans sa brillante présence et son visage souriant. Je suis de tout coeur avec tous ceux qui l'ont connue et aimée (vous êtes un million)".

Mort de Mary Pat Gleason (Friends, Desperate Housewives, Grey's Anatomy)

Si son nom ne vous dit peut-être rien, vous connaissez certainement son visage. On a pu la voir au cinéma, dans des films comme Intolérable cruauté, Basic Instinct, Bruce tout puissant ou The Island, mais aussi et surtout à la télévision, dans La fête à la maison, Sauvés par le gong, Arabesque, Urgences, Will & Grace, NCIS: Los Angeles, Grey's Anatomy, Bones, ou encore 2 Broke Girls... Au total, elle a incarné plus de 100 rôles sur le petit écran, dont celui de l'infirmière qui accueille Ross aux Urgences dans la saison 1 de Friends, de l'institutrice qui s'occupait des enfants de Lynette dans Desperate Housewives, ou encore d'une vendeuse dans Sex and the City. Le dernier fut celui de Mary dans la série Mom.