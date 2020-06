Gregory Tyree Boyce (Twilight) : les raisons de sa mort dévoilées

Le mercredi 13 mai dernier, l'acteur américain Gregory Tyree Boyce a été retrouvé mort aux côtés de sa petite amie, Natalie Adepoju, dans leur appartement de Las Vegas. L'acteur de 30 ans était connu pour son rôle de Tyler Crowley, qui renverse Bella (Kristen Stwart) avec son van dans le premier volet de Twilight. Les causes de leur mort restaient floues, même si la piste toxicologique était privilégiée après que des policiers ont trouvé une poudre blanche sur les lieux du drame.

Les causes de la mort de Gregory Tyree Boyce révélée

Une piste qui se confirme selon The Hollywood Reporter. John Fudenberg, médecin légiste de Las Vegas, a dévoilé ce lundi 1er juin les raisons de leur mort. Celle-ci serait accidentelle puisqu'ils auraient tous les deux succombé à une overdose de cocaïne et de fentanyl, un puissant analgésique également responsable de la mort de Prince en 2016, de la rappeuse Lexii Alijai plus récemment, ou encore de Logan Williams, l'interprète de Barry Allen jeune dans The Flash, à seulement 16 ans. L'acteur laisse derrière lui une fille de 10 ans, Alaya, tandis que sa compagne était maman d'un fils prénommé Egypte.