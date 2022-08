Danse avec les stars 2022 : une star des Tuche au casting !

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Le casting de Danse avec les stars 2022 se complète... et TF1 arrive encore à nous étonner ! Alors que de nombreux noms de candidats potentiels pour la saison 12 ont fuité, la chaîne vient d'officialiser un nouveau nom et on ne s'y attendait pas ! Il s'agit d'un acteur vu notamment au casting des films Les Tuche. On valide !

BREAKING NEWS

L'acteur Tho Fernandez foulera le parquet de #DALS cette saison

Et il voulait vous l'annoncer lui-mme (avant d'tre interrompu par son chat et son chien).



RDV bientt pour une nouvelle saison de Danse Avec Les Stars sur @TF1 et @MYTF1 pic.twitter.com/rBtDEMUUKc — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) August 5, 2022