Daniel Radcliffe bientôt en Spider-Man au cinéma ? "Il me correspond naturellement"

Après avoir incarné le plus culte des sorciers pendant une décennie dans la franchise Harry Potter (2001-2011), Daniel Radcliffe est-il prêt à s'embarquer dans une nouvelle saga ? C'est la question que vient justement de lui poser Insider à l'occasion de la promo du film Le secret de la cité perdue, qui sortira le 20 avril au cinéma en France.

Daniel Radcliffe futur super-héros au cinéma ?

Tandis que le monde du cinéma est désormais le terrain de jeu préféré des super-héros, que ce soit ceux de Marvel ou DC, le site américain a demandé à l'acteur s'il était lui aussi prêt à en incarner un au cinéma. Sa réponse ? "Ce n'est pas une chose vers laquelle je me précipite".

Malgré tout, le comédien l'a précisé, il ne ferme pas la porte au genre. Seule condition ? Que le rôle qu'on pourrait lui proposer soit suffisamment différent et fun de ce que l'on a l'habitude de découvrir. "Comme tout, si c'est quelque chose de cool, de bizarre, de différent et qui possède un truc qui me fait vraiment kiffer, alors oui, je pourrais absolument en faire un", a-t-il ainsi précisé. Par contre, pas sûr qu'on trouve un super-héros aussi bizarre que son cadavre qui pète dans le film Swiss Army Man...

De Harry Potter à Spider-Man ?

Par ailleurs, Daniel Radcliffe n'a pas caché qu'il avait, comme tout le monde, son propre super-héros préféré : "Celui qui, je pense, est un personnage qui me correspond naturellement, a maintenant déjà été joué par trois acteurs très talentueux". De qui parle-t-il ? De Spider-Man, évidemment. "Tom Holland est incroyable et personne ne pourrait le remplacer. Donc je me dois de le laisser", a ajouté l'acteur.

En même temps, avec le multivers qui vient d'être ouvert dans le film No Way Home, rien n'empêche Marvel de lancer un nouveau Spider-Man pour un film spécial. On croise les doigts.