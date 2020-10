Dadju en interview : "Qu'on dise que je suis un loveur, c'est la vérité"

En novembre 2019, Dadju est revenu en force avec son double album "Poison ou Antidote" porté par les morceaux Bobo au coeur, Paire d'As en feat avec Nekfeu, Compliqué, Grand Bain en feat avec Ninho et TPB en feat avec Koba LaD. Un an plus tard, l'interprète de Bob Marley dégaine "Miel Book", la réédition de son opus avec 11 nouveaux titres comme Dieu merci avec Tiakola, Va dire à ton ex, Jaloux remix ou encore Elle me demande.

"J'estime ne pas être allé jusqu'au bout avec 'Poison ou Antidote'"

Pour la promo de "Miel Book", Dadju s'est confié au micro de PRBK et a notamment révélé la raison pour laquelle il a sorti une réédition et non un troisième album : "Je sors toujours des rééditions quand j'estime que l'album n'a pas fini de vivre. Il s'est passé plein de choses cette année et il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire et donc, plutôt que de tuer cet album... Mes albums ce sont vraiment mes bébés. Je ne sors pas un album pour sortir un album. Je sors un album pour le défendre jusqu'au bout. J'estime ne pas être allé jusqu'au bout avec cette album-là."

"On m'a déjà fait du sale"

Dans les 11 sons inédits, le frère de Gims parle aussi d'amour et d'adultère, mais dans ses chansons, ce sont souvent les femmes qui sont infidèles. Est-ce à cause de son expérience personnelle ? "On m'a déjà fait du sale effectivement, mais je pense que c'est vraiment du 50/50. Il n'y a pas d'homme plus infidèle ou de femme plus infidèle. Quand tu rentres en profondeur dans l'album, je suis souvent en train de dire que c'est de ma faute", nous a expliqué Dadju.

Et sinon, comment le chanteur gère-t-il son image de loveur ? Voici ce qu'il a répondu en interview à PRBK : "Le fait qu'on dise que Dadju est un loveur, c'est la vérité. C'est ce qui ressort de mes textes souvent, je n'ai donc pas de problème avec ça. Par contre, je veux qu'on dise que je suis le meilleur dans mon domaine."

"Avec Céline Dion, on ne s'est pas capté"

Il y a deux ans, Dadju partageait son rêve d'enregistrer un duo avec Céline Dion. Alors, où en est ce projet aujourd'hui ? "Depuis que j'en ai parlé, il n'y a pas eu d'avancée. J'ai parlé avec Jean-Jacques Goldman entre temps, mais avec Céline Dion, on ne s'est pas capté. Je crois qu'elle n'est pas déter", nous a confié l'interprète de Reine. Et avec Rihanna ? "Joker", nous a-t-il simplement répondu.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com