Ninho et Dadju envoient du lourd dans le clip "Grand Bain"

Dadju et Ninho réunis dans le clip Grand Bain

Après avoir collaboré sur le titre Jamais pour l'album "Destin", Ninho et Dadju se retrouvent sur le morceau Grand Bain, extrait de l'opus "Poison ou Antidote" du petit frère de Gims, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Dès sa sortie, le son a déchaîné les foules (15 millions d'écoutes sur YouTube et 16 millions sur Spotify) et depuis, les fans des deux artistes attendent avec excitation le clip. Ca tombe, il est sorti ce jeudi 30 juillet 2020.

Dadju et Ninho ont sorti les gros moyens pour la réal : on peut les voir ensemble face à une voiture en feu avant de découvrir l'interprète de Bobo au coeur face à un requin au fond de l'eau et et sur un radeau échoué en pleine mer. Le clip de Grand Bain est tout simplement sublime, mais le public du rappeur et de celui qui est devenu papa pour la deuxième fois retiennent surtout l'accord parfait de leurs deux voix !

Une réponse aux jaloux

Dans leur duo Grand Bain, Ninho et Dadju s'attaquent à tous les jaloux et tentent de protéger l'amour de leur vie : "C'est elle qu'il me faut, j'dois la présenter à yemma / M'aimeras-tu quand j'serai fauché comme à l'ancienne ? / Sois ma Elvira, sois ma Cardi, j'serai ton Offset / Plein d'choses qu'on dira pas par peur de faire foirer les projets / C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin / Y a trop d'jaloux, trop d'requins dans le grand bain."