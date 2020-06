Cursed sur Netflix : Katherine Langford en Dame du Lac dans une bande-annonce épique

Vous ne partez pas en vacances cet été ? Pas d'inquiétude, Netflix est là pour vous. Et ce mois de juillet sera une bénédiction pour tous les fans de séries. En plus de la mise en ligne de la saison 2 de Umbrella Academy le 31 juillet prochain, c'est le 17 juillet que la plateforme de streaming ajoutera à son catalogue la saison 1 de Cursed, sa nouvelle série fantastique portée par Katherine Langford.

La série de l'été

Au programme ? Adaptée du roman de Tom Wheeler et Frank Miller, cette fiction nous plongera dans une réinvention de la légende Arthurienne. Ici, c'est Nimue qui sera l'héroïne principale de cette histoire et qui embarquera dans une aventure qui la verra affronter sa destinée, celle de devenir la véritable Dame du Lac. Accompagnée d'un jeune Arthur, loin de toute ambition royaliste, elle va tout faire pour protéger une certaine épée magique et la ramener auprès du célèbre Merlin, mystérieusement privé de ses pouvoirs.

Portée par Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Arthur), Gustaf Skarsgård (Merlin) ou encore Daniel Sharman (le Moine pleureur), Cursed s'annonce comme une bonne série estivale pas prise de tête. Ne vous attendez pas à un univers aussi riche que The Witcher, ni à des personnages aussi travaillés que dans Game of Thrones, mais on devrait néanmoins avoir le droit à quelques jolis plans, des effets spéciaux pas mauvais et une histoire passionnante. A défaut de révolutionner le genre, Cursed devrait au moins nous divertir.