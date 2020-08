Cursed saison 2 : 5 théories sur la suite de la série

1. Nimue n'est pas morte

C'est certainement la théorie la plus populaire sur la possible suite de Cursed : Nimue ne serait en fait pas morte à la fin de la saison 1. Pourtant, dans le dernier épisode, la jeune femme était atteinte d'une flèche et chutait dans une rivière. Il est très probable que le personnage ne soit en fait pas mort. D'abord car elle est l'héroïne et ensuite car le showrunner Tom Wheeler et Katherine Langford ont tous les deux laissés entendre que l'histoire du personnage n'était pas terminée.

2. Gawain va revenir à la vie

Et si Gawain/Gauvain (Matt Stokoe) n'était pas mort lui non plus ? Dans la légende arthurienne, le personnage existe bien mais est un peu différent puisqu'il est l'un des chevaliers d'Arthur et non un ami d'enfance de Nimue. A la fin de la saison 1, il semblait mourir et Nimue tentait de le ressusciter, en vain. A moins que... Selon une théorie évoquée par Screenrant, il pourrait en fait être bien vivant dans la suite. Pourquoi ? Car après le sort de Nimue, on pouvait voir son corps recouvert par des herbes et plantes. Un clin d'oeil à son surnom de Chevalier Vert, personnage également présent dans la légende arthurienne et qui peut être assimilé à un être végétal. Et si, en fait, il revenait bien à la vie au final et devenait réellement le Chevalier vert ?

3. Nimue et le Moine Larmoyant vont finir en couple

Dans l'épisode 10 de la saison 1 de Cursed, on a appris la vérité sur le Moine Larmoyant joué par Daniel Sharman : il est en fait Lancelot, un personnage connu de la légende arthurienne. Selon les histoires, il aurait été enlevé par la Dame du Lac (aka Nimue) alors qu'il était enfant. Evidemment, la série ne va pas suivre cette intrigue mais certains rêvent déjà de voir les deux personnages... en couple ! Eh oui, sur le web, de nombreux internautes ont dévoilé qu'ils shippaient le duo Nimue/Lancelot. De quoi donner des idées aux scénaristes pour la suite ?

4. La Lance Rouge est en fait Guenièvre

Guerrière bad-ass, la Lance Rouge (Red Spear en anglais) jouée par Bella Dayne rencontrait Arthur (Devon Terrell) dans l'ultime épisode. Certains ont imaginé qu'elle pourrait en fait être Guenièvre, personnage phare de la légende arthurienne. Et ils ont raison ! Bien que non confirmée dans la série, on sait que la Lance Rouge et Guenièvre sont bel et bien la même personne : dans les présentations des personnages par Netflix, on pouvait découvrir que la Lance Rouge est en fait Guenièvre. Dans la légende, elle devient la femme d'Arthur ce qui laisse penser à un rapprochement entre les deux personnages dans la suite.

5. Le vrai Arthur n'est pas encore né

Dernière théorie et cette fois il faut s'accrocher : selon Johny Prime sur Reddit, le vrai "Roi Arthur" ne serait en fait pas le Arthur que l'on a pu voir dans la saison 1 mais... le fils d'Arthur et Nimue. Selon cette théorie, Nimue serait enceinte et donnera le prénom du père à son fils après la mort de celui-ci dans la suite de la série qui n'a toujours pas été confirmée par Netflix. Pour appuyer cette idée, l'internaute explique que Perceval (la vraie identité de l'Écureuil) est bien trop jeune pour être un chevalier de la table ronde comme c'est le cas dans la légende. Une idée intéressante mais qui ne correspond pas aux révélations sur les autres personnages comme Lancelot ou Guenièvre. Affaire à suivre donc.