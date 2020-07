Katherine Langford, Daniel Sharman, Devon Terrell... : zoom sur le casting de Cursed

Peter Mullan (Père Carden)

Peter Mullan joue le Père Carden, l'un des ennemis de Nimue. Âgé de 60 ans, il a tenu de très nombreux rôles à la télévision et au cinéma. Parmi ses rôles les plus cultes, on retrouve celui de Joe Kavanagh dans le film de Ken Loach My Name is Joe, qui lui avait valu le prix du meilleur acteur au festival de Cannes 1998. Il aussi joué dans Braveheart, Trainspotting et dans la franchise Harry Potter où il jouait Corban Yaxley. Côté petit écran, il a joué dans Top of the Lake, Ozark et Westworld.