Cruella 2 : Disney commande une suite, avec ou sans Emma Stone ?

Une suite pour Cruella

Vous avez apprécié le film Cruella, sorti en juin dernier au cinéma, qui réinvente l'origin story de la célèbre méchante des 101 Dalmatiens ? Bonne nouvelle, Disney a décidé de lui offrir une suite. Pour l'heure, aucun détail sur l'histoire à venir n'a encore été dévoilé, ce qui nous laisse penser qu'il ne devrait donc pas s'agir d'une adaptation du célèbre dessin animé, mais plutôt d'un film de transition.

Une idée qui serait loin d'être bête ou frustrante, puisque cela pourrait permettre au personnage de voir son côté obscur prendre réellement le dessus, notamment avec sa haine des chiens, là où le premier film la fait presque passer pour une gentille.

Cruella 2 avec Emma Stone ?

Cependant, si côté histoire le mystère est total, c'est moins le cas pour son casting. C'est Deadline qui a confirmé la nouvelle ce week end, Emma Stone a trouvé un accord afin de reprendre son rôle dans cette suite. Une situation rassurante car, selon les récentes rumeurs, l'actrice - véritablement bluffante en Cruella, était prête à partir en guerre contre le studio.

En cause ? A l'instar du cas Scarlett Johansson avec Black Widow, Emma Stone se serait sentie flouée par Disney qui, face aux incertitudes liées à l'épidémie de Covid-19, avait choisi de sortir Cruella au cinéma ET sur Disney+ dans certains pays. Or, cette décision unilatérale serait allée à l'encontre du contrat qu'avait signé la comédienne, ce qui lui aurait fait perdre de l'argent (les acteurs/actrices ont souvent des bonus liés au nombre d'entrées comptabilisées dans les salles de cinéma). Faut-il comprendre que Cruella 2 ne sortira pas sur Disney+ cette fois ? Difficile à dire. A ce jour, seule une date de sortie a été confirmée (et elle est plutôt floue) : 2023.

Pour l'anecdote, du côté de la réalisation cette fois, on sait également que Craig Gillespie, déjà présent lors du premier film, se trouvera à nouveau derrière la caméra. De quoi nous promettre une suite à la hauteur du précédent épisode !