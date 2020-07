CROUS : réponses retardées, refus de logements... Les étudiants entre rire nerveux et larmes

Les étudiants ont peur de se retrouver SDF

Les étudiants ont aussi pointé du doigt d'autres problème du CROUS : des logements hors de prix pour des petites surfaces (et des appartements pas toujours propres ou en bon état). En novembre 2019, des jeunes en colère contre la précarité étudiante s'étaient même incrustés au ministère de l'Enseignement supérieur à Paris. Suite à cette manifestation et à d'autres un peu partout en France, le CROUS et le CNOUS avaient annoncé le gel des loyers pour 2020. Mais les prix des loyers des résidences étudiantes restent chers quand on est étudiant (et donc sans vrai emploi) et que les parents ne peuvent pas aider financièrement. Certains n'ont même pas de bourse malgré leur absence de revenus.

Du coup, non sans humour, les internautes ont énormément taclé le CROUS sur le prix de loyers. Ils ont notamment avoué qu'à la rentrée, ils devraient se contenter d'une tente ou d'un matelas sous un pont ou dans les couloirs du métro. D'autres ont aussi confié qu'ils devront uniquement se nourrir de pain et d'eau s'ils veulent pouvoir avoir un toit sur la tête. Une étudiante a même demandé comment elle devait faire pour pouvoir obtenir un appart et pouvoir manger à sa faim à la rentrée : "Vendre mon rein ? Me prostituer ? Plaquer les études ?".